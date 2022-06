Nuoto: Mondiali sincro, azzurre d’argento nella prova ‘highlight’ (Di sabato 25 giugno 2022) Mallorca, 25 giu. – (Adnkronos) – La diciannovesima edizione dei campionati del mondo di Nuoto sincronizzato a Budapest si con conclude con l’Italia di nuovo sul podio. Le dieci ragazze del Dragone sono d’argento nella finale degli highlight, dietro alle ‘sorelle’ ucraine, confermano la seconda posizione di Gwangju 2019 e conquistano la medaglia numero tredici della storia del sincro azzurro ai Mondiali.Per Gemma Galli e le compagne di squadra arrivano 92.2667 punti (27.7 per l’esecuzione, 36.6667 per l’impressione e 27.9 per le difficoltà). Marta Fiedina e & Co, fuggite dalla guerra, accolte in Italia dalla Federazione Italiana Nuoto che le ha ospitate prima al centro federale di Ostia e successivamente a Savona, vincono e piangono con 95.0333 (28.4, 38.1333 e ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 giugno 2022) Mallorca, 25 giu. – (Adnkronos) – La diciannovesima edizione dei campionati del mondo dinizzato a Budapest si con conclude con l’Italia di nuovo sul podio. Le dieci ragazze del Dragone sonofinale degli highlight, dietro alle ‘sorelle’ ucraine, confermano la seconda posizione di Gwangju 2019 e conquistano la medaglia numero tredici della storia delazzurro ai.Per Gemma Galli e le compagne di squadra arrivano 92.2667 punti (27.7 per l’esecuzione, 36.6667 per l’impressione e 27.9 per le difficoltà). Marta Fiedina e & Co, fuggite dalla guerra, accolte in Italia dalla Federazione Italianache le ha ospitate prima al centro federale di Ostia e successivamente a Savona, vincono e piangono con 95.0333 (28.4, 38.1333 e ...

