Nigriello: "Galoppo? Per il Napoli sarebbe un gran colpo, ho proposto a Giuntoli un attaccante del Boca Junior"

Luca Nigriello, agente di origine napoletane ed esperto di calcio argentino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Zeballos è un calciatore importante e lo proposi a Giuntoli. E' un esterno d'attacco del Boca Juniors, ma può fare tre ruoli in attacco. -afferma Nigrello - A Napoli ci vuole uno con la sua fantasia, incendierebbe la piazza. Galoppo? E' completo, sa come posizionarsi in campo e fa gol anche di testa. E' pronto per la Serie A e per il Napoli"

