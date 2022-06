Minaccia la ex e la pedina dappertutto | 47enne nega davanti al giudice

Leggi su anteprima24

Benevento – Si è svolto l'interrogatorio delromeno residente a Paduli, indagato per stalking nei confronti dell'ex compagna. L'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Russo, hato gli addebiti con il legale che ha chiesto la revoca della misura cautelare. Per l'uomo era stato applicato il divieto di avvicinamento alla parte offesa, al luogo di lavoro e ai luoghi abitualmente frequentati, con "divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la predetta". Il Tribunale di Benevento, a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica Patrizia Filomena Rosa e del gip Pietro Vinetti, aveva emesso un rinvio a giudizio per maltrattamenti nei confronti dell'allora convivente, una 35enne romena ma residente a Paduli, che aveva deciso di rompere con quel compagno violento e poi lo aveva anche denunciato ai carabinieri quando le ...