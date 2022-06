Milano | sorpresi con 132 chili di sigarette di contrabbando | 5 arresti

(Di sabato 25 giugno 2022), 25 giu. (Adnkronos) - Ala polizia ha arrestato cinque persone, di cui tre donne di origine serba e due cittadini egiziani, per il reato didi tabacchi lavorati esteri. Ieri, venerdì 24 giugno, gli agenti del commissariato di Lambrate hanno perquisito le due camere di un albergo in via Vitruvio dove alloggiava il gruppo e hanno sequestrato una decina di trolley contenenti un totale di 471 stecche didal peso complessivo di 132di tabacco lavorato estero privo di monopolio di Stato. I i cinque sono stati arrestati considerato l'ingente quantitativo di tabacco rinvenuto e che sono senza fissa dimora.

Pubblicità

elereje_ : RT @LMilan_07: Sgomento a Milano, imbrattata da un interista la targa della rotatoria dedicata ad Herbert #Kilpin di fronte a #CasaMilan: '… - RossoNero_28 : RT @LMilan_07: Sgomento a Milano, imbrattata da un interista la targa della rotatoria dedicata ad Herbert #Kilpin di fronte a #CasaMilan: '… - LMilan_07 : Sgomento a Milano, imbrattata da un interista la targa della rotatoria dedicata ad Herbert #Kilpin di fronte a… -

Il Foglio

... titolare della Ferco: era il 3 marzo 2021 quando il capo ultrà dell'Inter Vittorio Boiocchi , oggi 69enne, venne arrestato in flagranza insieme al complice, il 68enne Paolo Cambedda ,...... mala notizia è stata resa pubblica oggi, la Squadra Mobile diha compiuto tre arresti. In ... perché gli agenti della Squadra Mobile milanese li hannoa bordo di un Suv Nissan Qashqai ... Sorpresi dal solito blackout a Milano. Ecco le cause e le risposte di Unareti Milano, 25 giu. (Adnkronos) - A Milano la polizia ha arrestato cinque persone, di cui tre donne di origine serba e due cittadini egiziani, per il ...Capita sempre più spesso. Secondo i tecnici della società controllata al 100 per cento A2a la colpa è del climate change che ha portato anzitempo in città un’ondata di calore inattesa e che ha fatto a ...