Meteo weekend: tra sole, gran caldo e locali disturbi nuvolosi. Ecco come andrà (Di sabato 25 giugno 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il leggero abbassamento di latitudine della cupola africana, dovuto all'espansione temporanea di una saccatura atlantica all'Europa centrale ha favorito l'arrivo di forti temporali al nord e un contenuto calo delle temperature, prevalentemente al Nord. Nel weekend però la situazione cambierà, il vortice anglosassone spingerà la sua saccatura più a ovest penalizzando la Spagna e la Francia, ciò invoglierà le correnti calde sub sahariane a risalire nuovamente la china del Mediterraneo alla volta dell'Italia. Questo significa maggiore stabilità su tutta la Penisola con temperature in ulteriore aumento a iniziare dalle regioni centro meridionali e da domenica. Sarà questo l'inizio di una fase particolarmente calda che ci accompagnerà per diversi giorni. Faranno da contorno a questa situazione dei ...

