Mara Venier balla in casa con Alberto Matano e ci regala l'allegria (Di sabato 25 giugno 2022) Meravigliosi Mara Venier e Alberto Matano che sui social mostrano il video della loro allegria. Sono a casa della conduttrice a Roma, con i loro collaboratori si stanno preparando per l'evento da condurre insieme, il Premio Biagio Agnes. Tra una scaletta e un intervento da scrivere Mara Venier sceglie un brano ed è ancora una volta Volevamo essere felici di Francesco Gabbani. Mara Venier è una donna senza età, meravigliosa e libera, in tv come a casa sua ed è stata capace di coinvolgere anche Matano. E' stata lei a illuminare il conduttore e Riccardo sul matrimonio, è stata lei a sposarli e a renderli ancora più felici. L'amicizia che lega Mara Venier e Alberto Matano è speciale.

