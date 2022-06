Il bimbo ha fretta di nascere, parto in casa: mamma e figlio in codice rosso (Di sabato 25 giugno 2022) Un parto in casa inaspettato, la donna non ha fatto in tempo ad arrivare nemmeno all'auto per andare in ospedale. È accaduto a Zevio (Verona) oggi, 25 giugno. Una donna incinta del secondo figlio ha ... Leggi su leggo (Di sabato 25 giugno 2022) Unininaspettato, la donna non ha fatto in tempo ad arrivare nemmeno all'auto per andare in ospedale. È accaduto a Zevio (Verona) oggi, 25 giugno. Una donna incinta del secondoha ...

Pubblicità

leggoit : #Verona Il bimbo ha fretta di nascere, parto in casa: mamma e figlio in codice rosso - larenait : È successo a #Zevio, mamma e bimbo ora sono fuori pericolo - nonhounome25 : RT @nanalisaportia: domani il bimbo biondo ha la prima prova sta crescendo così in fretta???? - Arlecchino0o : RT @nanalisaportia: domani il bimbo biondo ha la prima prova sta crescendo così in fretta???? - _xjbproudofyou : RT @nanalisaportia: domani il bimbo biondo ha la prima prova sta crescendo così in fretta???? -