I consigli di Papa Francesco (che cita don Orione) per “combattere” la società individualista (Di sabato 25 giugno 2022) Città del Vaticano – In un mondo sempre più segnato dall’individualismo e dall’apparenza, occorre continuare nell’impegno di carità verso le persone più bisognose con una “fornace” di carità. Papa Francesco, ricevendo in udienza una rappresentanza della Famiglia Orionina nel 150esimo anniversario della nascita di S. Luigi Orione e i partecipanti al Capitolo Generale dei Figli della Divina Provvidenza, cita don Orione che, agli inizi del Novecento, nei suoi Scritti sottolineava come serva chiedere a Dio “non una scintilla di carità”, ma “una fornace” per “rinnovare il freddo e gelido mondo”, “tutto chiuso in sé stesso” e che “nulla vede che piaceri, vanità e passioni”. “Benedico con voi il Signore, che da quel seme, come dice il Vangelo, ha fatto crescere una pianta grande, che dà ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 giugno 2022) Città del Vaticano – In un mondo sempre più segnato dall’individualismo e dall’apparenza, occorre continuare nell’impegno di carità verso le persone più bisognose con una “fornace” di carità., ricevendo in udienza una rappresentanza della Famiglia Orionina nel 150esimo anniversario della nasdi S. Luigie i partecipanti al Capitolo Generale dei Figli della Divina Provvidenza,donche, agli inizi del Novecento, nei suoi Scritti sottolineava come serva chiedere a Dio “non una scintilla di carità”, ma “una fornace” per “rinnovare il freddo e gelido mondo”, “tutto chiuso in sé stesso” e che “nulla vede che piaceri, vanità e passioni”. “Benedico con voi il Signore, che da quel seme, come dice il Vangelo, ha fatto crescere una pianta grande, che dà ...

Pubblicità

ilfaroonline : I consigli di Papa Francesco (che cita don Orione) per “combattere” la società individualista - FabioFerrari66 : i consigli di papà Franco sulle tipe sono delle perle di saggezza - BenissimoVa : @LennyBusker3 Credo sia partito tutto da un signore noto che ha dato alcuni consigli per combattere la siccità, con… - GcScarpa : Consigli da amici... - dottorhodl : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos Valentina Nappi che critica Sgarbi in merito all'arte ?? è come se Papa Ber… -