De Ligt lascia la Juventus? Il Chelsea mette sul piatto Werner per convincere i bianconeri Il Chelsea insiste per De Ligt e durante la settimana scorsa ci sono stati dei contatti approfonditi perché è la prima scelta di Tuchel I Blues sarebbero disposti ad inserire Werner come eventuale contropartita. L'attaccante tedesco è stato proposto e gradirebbe il trasferimento. Ma ci sono due nodi da risolvere: il primo è l'elevato ingaggio (11 milioni), il secondo è legato al conguaglio cash che il Chelsea vuole dare alla Juve che, al momento, è troppo poco.

