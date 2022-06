Costi, inflazione e speculazioni alle stelle: imprenditori e cittadini sempre più in crisi. L'analisi di Andrea Pasini (Di sabato 25 giugno 2022) di Andrea Pasini La guerra in Ucraina non tende a cessare. Continuano i bombardamenti e cresce di giorno in giorni il numero delle vittime. Il presidente russo Vladimir Putin manda messaggi all'Occidente e all'Europa e fa seguire alle parole i fatti mettendo in atto oltre alla folle guerra che ha deciso di lanciare contro l'Ucraina anche un'altra offensiva, quella del gas. E sì, perché Putin ha deciso di tagliare le forniture di gas ai Paesi che dipendono ancora dagli approvvigionamenti russi, Italia compresa. Lo spettro dei razionamenti autunnali così si fa strada, anche se sia il governo che l'Eni escludono al momento questo rischio e speriamo abbiano ragione. Il governo italiano e l'Eni sono impegnati da settimane per trovare canali di rifornimento alternativi a quello russo per poter scongiurare una vera e propria ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) diLa guerra in Ucraina non tende a cessare. Continuano i bombardamenti e cresce di giorno in giorni il numero delle vittime. Il presidente russo Vladimir Putin manda messaggi all'Occidente e all'Europa e fa seguireparole i fatti mettendo in atto oltre alla folle guerra che ha deciso di lanciare contro l'Ucraina anche un'altra offensiva, quella del gas. E sì, perché Putin ha deciso di tagliare le forniture di gas ai Paesi che dipendono ancora dagli approvvigionamenti russi, Italia compresa. Lo spettro dei razionamenti autunnali così si fa strada, anche se sia il governo che l'Eni escludono al momento questo rischio e speriamo abbiano ragione. Il governo italiano e l'Eni sono impegnati da settimane per trovare canali di rifornimento alternativi a quello russo per poter scongiurare una vera e propria ...

Pubblicità

DizzySpells2210 : @monacelt Se ci fosse unione fiscale, su chi ricadrebbe l'obbligo di disciplina fiscale? Il tema è se gli oneri del… - _Nico_Piro_ : @Walterhagen1964 @loox In realtà di una guerra sono sempre piû alti i costi indiretti. Esempio macro, la Russia si… - Erre75 : RT @CarloCalenda: Meloni chiede a Salvini e Berlusconi di far cadere il Draghi in mezzo ad una guerra, l’inflazione, l’impennata dei costi… - deiassimone : RT @ElioLannutti: Inflazione 6,8%, costi luce/gas triplicati,alimentari rincarati,prezzi carburanti a 4.450 lire/litro,famiglie alla canna… - NikoJedi : RT @ElioLannutti: Inflazione 6,8%, costi luce/gas triplicati,alimentari rincarati,prezzi carburanti a 4.450 lire/litro,famiglie alla canna… -