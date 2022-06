Atalanta, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo la delusione per il mancato accesso all’Europa, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pronta a ripartire. La stagione partirà la prima settimana di luglio quando i nerazzurri si ritroveranno al Centro Bortolotti di Zingonia per i primi test fisici, le visite mediche ed i primi allenamenti. Poi il ritiro di Clusone da lunedì 11 a domenica 17 luglio. Dal 18 luglio l’Atalanta riprenderà la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia. Gasperini aspetta i primi colpi di mercato in un’estate segnata da un test di lusso contro il Newcastle. 10 luglio: Atalanta-Rapp. Valseriana 13 luglio: Atalanta-Rapp. Valli Bergamasche 16 luglio: Atalanta- avversario da definire 29 luglio: Newcastle-Atalanta 6 agosto: Valencia-Atalanta SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo la delusione per il mancato accesso all’Europa, l’di Gian Piero Gasperini è pronta a ripartire. La stagione partirà la prima settimana di luglio quando i nerazzurri si ritroveranno al Centro Bortolotti di Zingonia per i primi test fisici, le visite mediche ed i primi allenamenti. Poi il ritiro di Clusone da lunedì 11 a domenica 17 luglio. Dal 18 luglio l’riprenderà la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia. Gasperini aspetta i primi colpi di mercato in un’estate segnata da un test di lusso contro il Newcastle. 10 luglio:-Rapp. Valseriana 13 luglio:-Rapp. Valli Bergamasche 16 luglio:- avversario da definire 29 luglio: Newcastle-6 agosto: Valencia-SportFace.

