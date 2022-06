Angel Di Maria-Juventus | non è ancora finita | “sto riflettendo”

(Di sabato 25 giugno 2022) Non ètra laDi. Se la società bianconera si è aperta a nuovi obiettivi, visto il temporeggiare del giocatore, l’argentino sembra non averchiuso completamente la porta. “La Juve è il club più grande d’Italia, una delle squadre interessate a me. Al momento sto, ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia”, ha detto ad Espn. Non è mancato un commento sul Barcellona: “è una delle migliori squadre al mondo. Ci ho sempre giocato contro nei momenti in cui era fortissima, è un club dove mi sarebbe piaciuto giocare“. L'articolo CalcioWeb.

Per settimaneDiha tenuto la Juve in attesa e non ha neanche fissato, anzi magari ha prorogato, il momento in cui dare una risposta ai bianconeri, che pure sono arrivati a offrirgli l'annuale da 7 ...Dai ritorni di Lukaku in nerazzurro e Pogba in bianconero, alle trattative ancora in corso per i due argentini Paulo Dybala eDi. Fabrizio Biasin alla CMIT TVProprio con la Joya abbiamo ...Non è ancora finita tra la Juventus e Angel Di Maria. Se la società bianconera si è aperta a nuovi obiettivi, visto il temporeggiare del giocatore, l’argentino sembra non aver ancora chiuso ...In attesa dei primi colpi di mercato ufficiali in casa bianconera, ha parlato Angel Di Maria, uno degli obiettivi principali del mercato. “La Juventus è il più grande club italiano ed è una delle ...