“Accordo vicinissimo per il rinnovo”: annuncio in diretta sul futuro del calciatore del Napoli (Di sabato 25 giugno 2022) Il futuro dei portieri del Napoli è stato spesso in bilico nelle scorse settimane, in particolare quello di David Ospina, che potrebbe seriamente lasciare gli azzurri in questa sessione di calciomercato. Intanto, però, arrivano importanti notizie per quanto riguarda Alex Meret, il cui futuro dovrebbe essere a questo punto definito. A dare aggiornamenti sul rinnovo dell’ex Spal ci ha pensato Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato-L’Originale in onda su Sky Sport. rinnovo Meret Napoli (Getty Images) Meret vicino al rinnovo: la notizia La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma stasera è arrivata la conferma direttamente da Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport: Alex Meret e il Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 giugno 2022) Ildei portieri delè stato spesso in bilico nelle scorse settimane, in particolare quello di David Ospina, che potrebbe seriamente lasciare gli azzurri in questa sessione di calciomercato. Intanto, però, arrivano importanti notizie per quanto riguarda Alex Meret, il cuidovrebbe essere a questo punto definito. A dare aggiornamenti suldell’ex Spal ci ha pensato Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato-L’Originale in onda su Sky Sport.Meret(Getty Images) Meret vicino al: la notizia La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma stasera è arrivata la confermamente da Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport: Alex Meret e il...

