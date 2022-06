Wimbledon 2022, il tabellone di Camila Giorgi: esordio con Frech, pericolo Halep al terzo turno (Di venerdì 24 giugno 2022) Camila Giorgi giocherà la semifinale del torneo WTA di Eastbourne, ma le attese per la marchigiana sono rivolte soprattutto verso l’ormai imminente Wimbledon. La numero uno d’Italia si presenta ai The Championships con ambizioni e con il ruolo di possibile outsider, vista la sua ottima attitudine all’erba. Il cammino della marchigiana comincerà con la polacca Magdalena Frech, numero 92 del mondo. Sulla carta un esordio comunque comodo per Giorgi, che successivamente potrebbe incontrare la vincente del match tra la svedese Peterson e la slovacca Schmiedlova. I veri ostacoli per l’azzurra dovrebbero arrivare dal terzo turno, con l’ipotesi di una sfida contro una campionessa di Wimbledon. Si tratta di Simona Halep, ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022)giocherà la semifinale del torneo WTA di Eastbourne, ma le attese per la marchigiana sono rivolte soprattutto verso l’ormai imminente. La numero uno d’Italia si presenta ai The Championships con ambizioni e con il ruolo di possibile outsider, vista la sua ottima attitudine all’erba. Il cammino della marchigiana comincerà con la polacca Magdalena, numero 92 del mondo. Sulla carta uncomunque comodo per, che successivamente potrebbe incontrare la vincente del match tra la svedese Peterson e la slovacca Schmiedlova. I veri ostacoli per l’azzurra dovrebbero arrivare dal, con l’ipotesi di una sfida contro una campionessa di. Si tratta di Simona, ...

