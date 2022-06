Ucraina: le truppe ucraine si ritirano da Severodonetsk (Di venerdì 24 giugno 2022) A 121 giorni dalla guerra non si arrende l’offensiva russa in Ucraina, intanto il governatore di Lugansk, regione orientale del Paese, ha reso noto che le truppe ucraine hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi dalla città strategica di Severodonetsk. Questa mattina l’esercito ucraino ha fermato l’offensiva delle truppe russe vicino a Borivsky, nella regione di Kharkiv. Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle forze armate, su Facebook. “Il nemico non cessa le operazioni offensive nella zona operativa orientale per stabilire il pieno controllo del territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk“, si legge inoltre nel rapporto. Le truppe russe puntano a mantenere un corridoio terrestre tra il Donbass e la “Crimea temporaneamente occupata” e operano il blocco delle comunicazioni marittime ... Leggi su zon (Di venerdì 24 giugno 2022) A 121 giorni dalla guerra non si arrende l’offensiva russa in, intanto il governatore di Lugansk, regione orientale del Paese, ha reso noto che lehanno ricevuto l’ordine di ritirarsi dalla città strategica di. Questa mattina l’esercito ucraino ha fermato l’offensiva dellerusse vicino a Borivsky, nella regione di Kharkiv. Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle forze armate, su Facebook. “Il nemico non cessa le operazioni offensive nella zona operativa orientale per stabilire il pieno controllo del territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk“, si legge inoltre nel rapporto. Lerusse puntano a mantenere un corridoio terrestre tra il Donbass e la “Crimea temporaneamente occupata” e operano il blocco delle comunicazioni marittime ...

