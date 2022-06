Sonic 2 campione d’incassi | più di 400 milioni di dollari al botteghino

(Di venerdì 24 giugno 2022) Un successo che non poteva non essere nei progetti del team di Jeff Fowler, regista dei due lungometraggi con protagonista il velocissimo riccio blu. La pellicola, che vede nei panni del malvagio Dr. Eggman l’amatissimo Jim Carrey coi suoi baffi irsuti, ha guadagnato su scala globale oltre 400di. Il pubblico non è solo di giovanissimi, ma è composto anche da tanti adulti che hanno passato ore della propria infanzia a sfrecciare sulle Green Hills del riccio di casa SEGA. Accompagnato dalla sua inseparabile spalla, la volpe Tails, questa volta a ostacolareci sarà anche Knuckles l’Echidna, doppiato nella versione originale da Idris Elba. Gotta Go Fast:batte più di un record (di velocità e incassi) e si conferma tra i personaggi più amati tra videogiochi e animazione Un frame del film, ...

Pubblicità

Wonder Channel

... diretto e interpretato da Michael Jai White nei panni di Case Walker: exdi MMA (lotte ...(9 giugno); Man to Man (9 giugno); L'arte di vincere (10 giugno); Blinded by the light (11 ...Tra le proiezioni internazionali anche: il film in live - action '2', 'The Lost City' con Sandra Bullock e Channing Tatum, il filmdi incassi con Tom Cruise 'Top Gun: Maverick', 'Io e ... Sonic 2 registra il debutto più grande di sempre per un film di videogiochi: l’industria continuerà a tentare adattamenti nonostante i pochi successi In streaming e download su CHILI c'è Sonic 2 - Il film, secondo capitolo della trasposizione cinematografica della famosa serie di videogiochi: protagonista il mitico porcospino blu di casa SEGA. Il c ...Sonic 2 ha riscosso più di 400 milioni di dollari di incassi. Intanto annunciato il seguito e lo spin-off su Knuckles.