(Di venerdì 24 giugno 2022) Come ti riporto il mutuo a un livello di interessi accettabile. Come ti aumento il salario, ma di molto. Difendere un livello d’uso dei consumi necessari. Una volta si sarebbe detto anche: come ti ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

MariaAversano1 : RT @oldpaolo: @DadoneFabiana #DiMaio è andato dove era comodo andare. Scordiamoci la #pace. Non si parla di pace mentre si approva la polit… - CarmineDiNardo3 : @EnricoLetta Segr Letta,se davvero vuole combattere il populismo dei capi popolo e l'eccesso di personalizzazione… - Mattei1917 : RT @LiberoPetrucci: Dire 'La colpa è della Russia che ha dato inizio alla guerra' significa non capire assolutamente niente di politica, st… - fabio_caredda2 : RT @LiberoPetrucci: Dire 'La colpa è della Russia che ha dato inizio alla guerra' significa non capire assolutamente niente di politica, st… - SameAs1tEverWas : @Kiwi88785884 @Nerys__ Argomento che sembra disinteressate Letta e Landini. Ci fosse un cane intenzionato a fare u… -

Il Foglio

Fateci caso, non è cambiato. C'era chi come Gianfranco Fini l'ha messa nel nome della sua creatura(Fare Futuro) dopo il "che fai mi cacci" urlato a Silvio Berlusconi all'Auditorium ...... non ha contribuito solo al discredito della sinistra, quanto allo svuotamento dellanel ... Continuare a fare finta di, o peggio, a cercare fumose giustificazioni per scelte che non ... Politica, e niente zuffe di valori Quand’è che compare un serio manifesto degli interessi, e anche una combattività intelligente, fattiva e non belluina, non demagogica, in nome del popolo che è una nozione da non lasciare in mano ai p ...L’accusa al ministro degli Esteri e a quanti lo hanno seguito è di volersi candidare per un terzo mandato, possibilità vietatissima dai regolamenti del Movimento e che invece, fondando una nuova ...