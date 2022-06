Piera Maggio è morta, la fake news fa infuriare Federica Sciarelli che dice: “Vogliamo …” (Di venerdì 24 giugno 2022) Federica Sciarelli inizia la puntata di Chi l’ha visto smentendo la notizia sulla morte di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone. La rabbia della conduttrice. Torniamo a parlare di Denise Pipitone ma non per qualche novità circa la sua scomparsa, ma per qualcosa accaduto nei confronti della sua mamma Piera Maggio. Quest’ultima è stata da sempre sostenuta da tantissime persone ed una di queste è proprio Federica Sciarelli. Stiamo parlando della conduttrice di Chi l’ha visto che oltre a seguire il caso della piccola Denise è stata tanto al fianco di Piera Maggio aiutandola a ritrovare la figlia. Tra le due negli anni si è venuto a creare un bellissimo rapporto. Federica ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 24 giugno 2022)inizia la puntata di Chi l’ha visto smentendo la notizia sulla morte di, la mamma della piccola Denise Pipitone. La rabbia della conduttrice. Torniamo a parlare di Denise Pipitone ma non per qualche novità circa la sua scomparsa, ma per qualcosa accaduto nei confronti della sua mamma. Quest’ultima è stata da sempre sostenuta da tantissime persone ed una di queste è proprio. Stiamo parlando della conduttrice di Chi l’ha visto che oltre a seguire il caso della piccola Denise è stata tanto al fianco diaiutandola a ritrovare la figlia. Tra le due negli anni si è venuto a creare un bellissimo rapporto....

