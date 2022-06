Ospina, Schira: “La distanza col Napoli è rimasta, offerto il rinnovo a Meret. Su Mertens e Fabian…” (Di venerdì 24 giugno 2022) Ospina Schira Napoli – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. “Fabian Ruiz potrebbe salutare il Napoli: c’è un’interesse concreto della Juve? O ci sono altre destinazioni? La destinazione principale potrebbe essere l’Inghilterra, anche se Fabian vorrebbe tornare in Spagna. Bisogna attendere le offerte che arriveranno al Napoli. Per quanto concerne Mertens, ci sono novità? Dries non ha ancora abbandonato nel suo cuore l’idea di restare a Napoli, anche se ha diverse offerte. C’è freddezza con il Napoli: Valencia, Anversa ed alcuni club di MLS lo hanno messo nel mirino. ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 giugno 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. “Fabian Ruiz potrebbe salutare il: c’è un’interesse concreto della Juve? O ci sono altre destinazioni? La destinazione principale potrebbe essere l’Inghilterra, anche se Fabian vorrebbe tornare in Spagna. Bisogna attendere le offerte che arriveranno al. Per quanto concerne, ci sono novità? Dries non ha ancora abbandonato nel suo cuore l’idea di restare a, anche se ha diverse offerte. C’è freddezza con il: Valencia, Anversa ed alcuni club di MLS lo hanno messo nel mirino. ...

