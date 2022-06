Lazio, boom di abbonamenti nelle prime 24 ore. Ma quanti disservizi... (Di venerdì 24 giugno 2022) Oltre 2000 tessere in meno di 24 ore. Ieri mattina, alle 10, si è apera la campagna abbonamenti della Lazio e, secondo i dati che riporta... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Oltre 2000 tessere in meno di 24 ore. Ieri mattina, alle 10, si è apera la campagnadellae, secondo i dati che riporta...

Pubblicità

AndreaStair : RT @EmMicucci: #Covid #Lazio Boom di contagi: torna la #mascherina. La regione ne raccomanda uso dove non è garantito il distanziamento 'vi… - ellygatta81 : RT @EmMicucci: #Covid #Lazio Boom di contagi: torna la #mascherina. La regione ne raccomanda uso dove non è garantito il distanziamento 'vi… - Pippo98450967 : RT @EmMicucci: #Covid #Lazio Boom di contagi: torna la #mascherina. La regione ne raccomanda uso dove non è garantito il distanziamento 'vi… - LongCovidItalia : RT @EmMicucci: #Covid #Lazio Boom di contagi: torna la #mascherina. La regione ne raccomanda uso dove non è garantito il distanziamento 'vi… - Stef2021rm : RT @EmMicucci: #Covid #Lazio Boom di contagi: torna la #mascherina. La regione ne raccomanda uso dove non è garantito il distanziamento 'vi… -