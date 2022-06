La Bentley Continental GT Mulliner è la più potente di sempre (Di venerdì 24 giugno 2022) Questa Bentley Continental GT Mulliner è davvero speciale, visto che è il modello che stabilisce una serie di record nella gamma della sportiva britannica. L'elenco dei più è vasto e si riferisce al lusso, alla potenza, alla velocità e alla dinamica di guida. In altre parole, prende il meglio disponibile e lo mette insieme, partendo dal motore 6 litri W12 bi-turbo, proseguendo con il telaio e le sospensioni della GT Speed, andando avanti con il comfort della Azure e terminando con l'esclusività dell'artigianato Mulliner. Il dodici cilindri viene costruito a mano nello stabilimento carbon neutral di Creve ed eroga 650 CV con 900 Nm di coppia, permettendo alla coupé inglese di volare a 335 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. Della velocità in curva, invece, se ne occupano le sospensioni pneumatiche attive ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 giugno 2022) QuestaGTè davvero speciale, visto che è il modello che stabilisce una serie di record nella gamma della sportiva britannica. L'elenco dei più è vasto e si riferisce al lusso, alla potenza, alla velocità e alla dinamica di guida. In altre parole, prende il meglio disponibile e lo mette insieme, partendo dal motore 6 litri W12 bi-turbo, proseguendo con il telaio e le sospensioni della GT Speed, andando avanti con il comfort della Azure e terminando con l'esclusività dell'artigianato. Il dodici cilindri viene costruito a mano nello stabilimento carbon neutral di Creve ed eroga 650 CV con 900 Nm di coppia, permettendo alla coupé inglese di volare a 335 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. Della velocità in curva, invece, se ne occupano le sospensioni pneumatiche attive ...

