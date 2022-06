Jim Ross: “Quando viaggio in aereo ho dolori lancinanti” (Di venerdì 24 giugno 2022) Jim Ross è uno dei volti storici del pro wrestling. Ha commentato alcuni dei match piu’ iconici della WWE e da qualche anno ha fatto anche lui in passaggio in AEW. Purtroppo sono risaputi alcuni dei suoi problemi di salute. Ultimamente ha sofferto molto di cancro alla pelle ma sembra che stia sulla via di netti miglioramenti essendo libero dal cancro. In un’intervista ha fatto sapere del dolore che prova Quando viaggia in aereo per via della pressione della cabina. Un dolore atroce “Il mio piede si gonfia tantissimo Quando sono in aereo ed il dolore è insopportabile. E’ stata una giornata infernale perchè sono stato in aereo per tanto tempo e la pressione all’interno della cabina.” Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 giugno 2022) Jimè uno dei volti storici del pro wrestling. Ha commentato alcuni dei match piu’ iconici della WWE e da qualche anno ha fatto anche lui in passaggio in AEW. Purtroppo sono risaputi alcuni dei suoi problemi di salute. Ultimamente ha sofferto molto di cancro alla pelle ma sembra che stia sulla via di netti miglioramenti essendo libero dal cancro. In un’intervista ha fatto sapere del dolore che provaviaggia inper via della pressione della cabina. Un dolore atroce “Il mio piede si gonfia tantissimosono ined il dolore è insopportabile. E’ stata una giornata infernale perchè sono stato inper tanto tempo e la pressione all’interno della cabina.”

