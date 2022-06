Ischia | truffa da 10mila euro a 82enne | arrestato

Pubblicità

È successo a Forio , comune dell'isola d', dove i carabinieri hanno arrestato un 21enne di Napoli, residente nel quartiere delle cosiddette 'Case Nuove', peraggravata e sostituzione di ...Una persona è stata arrestata addopo aver tentato unaai danni di un'anziana signora. Da solo, giovane e dall'atteggiamento sospetto, R. C. si aggirava in via Nuova dei Conti come in attesa di un appuntamento. Un ...ISCHIA – Un volto nuovo, non quello di un turista in gita sull’isola. Da solo, giovane e dall’atteggiamento guardingo, Raffaele Campanile* si aggira in Via Nuova dei Conti come in attesa di un appunta ...Truffa da 10mila euro ai danni di un'anziana ad Ischia. Il malvivente è stato bloccato da un carabiniere fuori servizio ...