Il futuro della Nato in un mondo che cambia. Il punto sullo Strategic concept (Di venerdì 24 giugno 2022) Si avvicina sempre più il summit di Madrid, dal 28 al 30 giugno, durante il quale verrà approvato il nuovo Strategic concept della Nato, il documento che delineerà le rinnovate priorità Strategiche dell’Alleanza Atlantica, a circa dodici anni di distanza dall’ultimo, adottato dal vertice di Lisbona del 2010. Il prossimo Concetto Strategico presenterà diverse novità rispetto al passato, vedendo per la prima volta la partecipazione di Paesi partner dell’Indo-Pacifico e del Medio Oriente, così come di Svezia e Finlandia che stanno portando avanti la propria adesione all’Alleanza. A pochi giorni dal vertice spagnolo, la Nato defence college foundation (Ndcf) ha organizzato a Roma la conferenza “A relevant Alliance in a changing world”, realizzata con la Fondazione ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 giugno 2022) Si avvicina sempre più il summit di Madrid, dal 28 al 30 giugno, durante il quale verrà approvato il nuovo, il documento che delineerà le rinnovate prioritàhe dell’Alleanza Atlantica, a circa dodici anni di distanza dall’ultimo, adottato dal vertice di Lisbona del 2010. Il prossimo Concettoo presenterà diverse novità rispetto al passato, vedendo per la prima volta la partecipazione di Paesi partner dell’Indo-Pacifico e del Medio Oriente, così come di Svezia e Finlandia che stanno portando avanti la propria adesione all’Alleanza. A pochi giorni dal vertice spagnolo, ladefence college foundation (Ndcf) ha organizzato a Roma la conferenza “A relevant Alliance in a changing world”, realizzata con la Fondazione ...

marcotravaglio : Giornata frenetica per @luigidimaio all’indomani della scissione di “Insieme per il Futuro” dai 5Stelle... (Continu… - Agenzia_Ansa : L'ex sindaca di Torino Chiara Appendino è critica nei confronti della scelta di Di Maio. 'Come ho sempre detto - so… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato il Aula alla Camera la costituzione del gruppo Insiem… - ciroizzo3 : RT @SalaLettura: Il mistico movimento della Parola,che si svolge attraverso la trama del tempo,passato e futuro,si condensa in un eterno pr… - scpolitichesap : RT @g_natalizia: ???Oggi in edicola 'Scenari' @DomaniGiornale sul futuro della #NATO ??Tra i contributi quelli di @pontecorvoste A. Locatelli… -