Girona, fotografa cade da bus scoperto: salvata (Di venerdì 24 giugno 2022) Attimi di terrore durante la festa per la promozione del Girona, club spagnolo. la fotografa ufficiale Nuri Marguí ha perso l'equilibrio mentre si trovava sul bus scoperto insieme alla squadra, rischiando di cadere dall'ultimo piano del mezzo e finire in mezzo alle vetture che seguivano in corte. Arnau Martinez è riuscito ad afferrarla per una gamba e a riportarla a bordo. Leggi su panorama (Di venerdì 24 giugno 2022) Attimi di terrore durante la festa per la promozione del, club spagnolo. laufficiale Nuri Marguí ha perso l'equilibrio mentre si trovava sul businsieme alla squadra, rischiando dire dall'ultimo piano del mezzo e finire in mezzo alle vetture che seguivano in corte. Arnau Martinez è riuscito ad afferrarla per una gamba e a riportarla a bordo.

