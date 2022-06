Giochi Mediterraneo: Conyedo (lotta), 'Sto bene e voglio la medaglia d'oro' (Di venerdì 24 giugno 2022) Orano, 24 giu. (Adnkronos) - "I Giochi del Mediterraneo è una bella competizione, per me è la prima volta e sono contento di esserci, non vedevo l'ora di arrivare qui ad Orano insieme alla squadra. Comunque vada dobbiamo sempre superare le aspettative e tornare a casa con la medaglia d'oro". Lo ha detto Abraham Conyedo Ruano da Orano per i Giochi del Mediterraneo dopo il sorprendente bronzo conquistato ai Giochi Olimpici di Tokyo nella lotta libera. L'azzurro non vuole fermarsi e in Algeria è pronto per riscattare la delusione degli Europei dello scorso marzo. "voglio la rivincita in un torneo importante e difficile come questo, punto in alto, alla medaglia d'oro", ha ribadito l'italo-cubano che da poco ha cambiato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Orano, 24 giu. (Adnkronos) - "Idelè una bella competizione, per me è la prima volta e sono contento di esserci, non vedevo l'ora di arrivare qui ad Orano insieme alla squadra. Comunque vada dobbiamo sempre superare le aspettative e tornare a casa con lad'oro". Lo ha detto AbrahamRuano da Orano per ideldopo il sorprendente bronzo conquistato aiOlimpici di Tokyo nellalibera. L'azzurro non vuole fermarsi e in Algeria è pronto per riscattare la delusione degli Europei dello scorso marzo. "la rivincita in un torneo importante e difficile come questo, punto in alto, allad'oro", ha ribadito l'italo-cubano che da poco ha cambiato ...

