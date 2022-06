GF Vip 6, altro flop per le Selassie: gli ospiti disertano il loro party per la seconda volta (Di venerdì 24 giugno 2022) A quanto pare le principesse Selassie non nutrono di grande stima nell’ambiente dello spettacolo. Per la seconda volta, nel giro di pochissimi giorni, le tre si sono ritrovate a festeggiare da sole l’evento da loro organizzato. Questa volta la situazione è stata a dir poco imbarazzante non solo per loro, ma anche per i proprietari dell’hotel a Napoli, i quali si sono visti sostanzialmente perdere tre giorni di lavoro. A spiegare cos’è accaduto ci ha pensato il sito web The Pipol. GF Vip 7, Alfonso Signorini rinuncia ad un suo pupillo: avrebbe chiesto due milioni di euro Il conduttore è alla ricerca dei suoi vipponi per la settima edizione ma iniziano a sorgere i primi problemi: ecco perchè ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 giugno 2022) A quanto pare le principessenon nutrono di grande stima nell’ambiente dello spettacolo. Per la, nel giro di pochissimi giorni, le tre si sono ritrovate a festeggiare da sole l’evento daorganizzato. Questala situazione è stata a dir poco imbarazzante non solo per, ma anche per i proprietari dell’hotel a Napoli, i quali si sono visti sostanzialmente perdere tre giorni di lavoro. A spiegare cos’è accaduto ci ha pensato il sito web The Pipol. GF Vip 7, Alfonso Signorini rinuncia ad un suo pupillo: avrebbe chiesto due milioni di euro Il conduttore è alla ricerca dei suoi vipponi per la settima edizione ma iniziano a sorgere i primi problemi: ecco perchè ...

