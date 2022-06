Genitori affidatari non vogliono dividere i 5 fratellini perciò chiedono i documenti per l’adozione

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 24 giugno 2022) Data la quantità di notizie negative che tutti quanti siamo costretti ad ingoiare ogni giorno, noi cerchiamo di dare la priorità a quelle che scaldano il cuore. Non si può dire che la storia seguente, che riguarda la famiglia Rom, di Cincinnati, in Ohio, non serva in qualche modo a restituire quella fede nell’umanità che alcuni potrebbero aver perso. Forse non sarà una notizia nuovissima, ma crediamo che ciò non distragga dal messaggio di amore e compassione che ci porta. YouTubeLa coppia formata da Will e Julie Rom non ha figli naturali. Ma sentivano di avere molto da dare, non solo la loro casa,hanno accettato di prendere in affido 5. Si tratta di William, 12 anni, Truth, 9, Marianna, 6, Keyora, 3, e KJ, 2, che altrimenti sarebbero stati separati dal sistema. Will ha detto di essere estremamente felice di diventare loro ...