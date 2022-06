Draghi ci prova, l’Ue non risponde: proposta sul tetto al prezzo del gas solo in autunno (Di venerdì 24 giugno 2022) Il premier non sfonda il muro dei frugali contrari a un vertice straordinario a luglio: se ne parla al Consiglio ordinario di ottobre. E ammette: “Potrebbe essere tardi, ma se sarà necessario faremo un summit straordinario”. Ridotta la dipendenza da Mosca “dal 40 al 25 per cento” Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 giugno 2022) Il premier non sfonda il muro dei frugali contrari a un vertice straordinario a luglio: se ne parla al Consiglio ordinario di ottobre. E ammette: “Potrebbe essere tardi, ma se sarà necessario faremo un summit straordinario”. Ridotta la dipendenza da Mosca “dal 40 al 25 per cento”

