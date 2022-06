D’Amato: nel Lazio contagi in crescita, over 80 facciano quarta dose (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “I casi di Covid-19 nel Lazio sono in crescita. Io consiglio due cose: agli over 80 che non hanno fatto la quarta dose una prima forte raccomandazione a farla e la seconda è quella di utilizzare sempre la mascherina laddove non ci siano le possibilità per un corretto distanziamento”. Così, alla Dire, l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine del convegno ‘Criticità e prospettive socio-sanitarie territoriali nel Lazio’, che si è tenuto oggi a Roma presso l’Auditorium Carlo Donat-Cattin. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “I casi di Covid-19 nelsono in. Io consiglio due cose: agli80 che non hanno fatto launa prima forte raccomandazione a farla e la seconda è quella di utilizzare sempre la mascherina laddove non ci siano le possibilità per un corretto distanziamento”. Così, alla Dire, l’assessore alla Sanità della regione, Alessio, a margine del convegno ‘Criticità e prospettive socio-sanitarie territoriali nel’, che si è tenuto oggi a Roma presso l’Auditorium Carlo Donat-Cattin. (Agenzia Dire)

Grosiglioni : RT @Faustanthonia73: ' La passione in tutto. Desidero le più lievi cose perdutamente come le più grandi. Non ho mai tregua.' Gabriele D'An… - Dida_ti : RT @Faustanthonia73: ' La passione in tutto. Desidero le più lievi cose perdutamente come le più grandi. Non ho mai tregua.' Gabriele D'An… - Economy_Mag : RT @MeritaSocial: ??Nel pomeriggio del #25giugno durante #SudeNord parleremo di #TransizioneVerde e #TessutoProduttivo con Stefania Trenti,… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Covid oggi nel Lazio e a Roma. 'Visto l'aumento dei contagi si raccomanda l'utilizzo della mascherina… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: I casi di covid nel Lazio sono in deciso aumento. Lo dice l'assessore alla sanità Alessio D'Amato, che ribadisce la neces… -