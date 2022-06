Pubblicità

siamo_la_Roma : ??? Intervista a Fabio #Capello ??? 'Zaniolo? L'#Italia ha bisogno di giocatori come lui' ?? Le sue dichiarazioni… - VoceGiallorossa : ??? Capello: 'Zaniolo è la speranza del calcio italiano' #ASRoma #Zaniolo #Capello - chahoub66 : RT @LAROMA24: Capello: 'Zaniolo speranza del calcio italiano' #AsRoma - LAROMA24 : Capello: 'Zaniolo speranza del calcio italiano' #AsRoma - PagineRomaniste : #Capello: '#Zaniolo è la speranza del calcio italiano, gli auguro che quelle ginocchia rimangano salde' #ASRoma… -

Voce Giallo Rossa

Ad allargare l'orizzonte è Fabio, uno dei più vincenti allenatori di sempre e oggi ...È la speranza del calcio italiano, gli auguro che quelle ginocchia rimangano salde: l'Italia ha ...Uno dei pezzi pregiati della rosa giallorossa è senza dubbio Nicolò, al centro di molte ... Era il 2004 - 2005 il primo anno post, iniziato con le dimissioni di Prandelli e ... Capello: "Zaniolo è la speranza del calcio italiano" Le parole di Fabio Capello: 'Uno recupera palla a metà campo e la prima decisione è darla laterale o indietro, toglie responsabilità. Per giocare in avanti prendi dei rischi e serve qualità'.Intervistato dal "Corriere della Sera", Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, di Milan e Juventus, parla anche del momento della nostra nazionale: "L'Italia fuori ...