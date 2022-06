Calcio: Insigne vola in Canada, inizia l'avventura con il Toronto in Mls (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. - (Adnkronos) - È iniziata l'avventura in Major League Soccer di Lorenzo Insigne. L'ormai ex capitano del Napoli è partito oggi alla volta del Canada. Ad attenderlo il Toronto FC. Il club canadese e il classe 1991 hanno chiuso l'operazione lo scorso gennaio: Lorenzo Insigne ha firmato un contratto quadriennale. L'esterno offensivo, smaltiti i problemi accusati nel ritiro della Nazionale Italiana, potrebbe debuttare con il nuovo club il prossimo 9 luglio, nella sfida contro il San José. Il 27 giugno, invece, ci sarà la presentazione ufficiale. Non solo Lorenzo Insigne: anche Domenico Criscito lascia l'Italia e il Genoa e vola in Canada: dopo 274 partite, il classe 1986 ha risolto il proprio contratto con il club rossoblù e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. - (Adnkronos) - Èta l'in Major League Soccer di Lorenzo. L'ormai ex capitano del Napoli è partito oggi alla volta del. Ad attenderlo ilFC. Il club canadese e il classe 1991 hanno chiuso l'operazione lo scorso gennaio: Lorenzoha firmato un contratto quadriennale. L'esterno offensivo, smaltiti i problemi accusati nel ritiro della Nazionale Italiana, potrebbe debuttare con il nuovo club il prossimo 9 luglio, nella sfida contro il San José. Il 27 giugno, invece, ci sarà la presentazione ufficiale. Non solo Lorenzo: anche Domenico Criscito lascia l'Italia e il Genoa ein: dopo 274 partite, il classe 1986 ha risolto il proprio contratto con il club rossoblù e ...

