Banchero si prende Orlando: 'Non vedo l'ora di giocare. Voglio il rookie dell'anno e...' (Di venerdì 24 giugno 2022) L'ha capito davvero solo quando ha visto la sua nuova casa, l'Amway Center, cosa gli è veramente successo nelle ultime ore. Paolo Banchero è entrato in una centrifuga che l'ha portato ad essere prima ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 giugno 2022) L'ha capito davvero solo quando ha visto la sua nuova casa, l'Amway Center, cosa gli è veramente successo nelle ultime ore. Paoloè entrato in una centrifuga che l'ha portato ad essere prima ...

Pubblicità

Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: #Banchero si prende Orlando: “Non vedo l’ora di giocare. Voglio il rookie dell’anno e...” #NBA75 - Gazzetta_NBA : #Banchero si prende Orlando: “Non vedo l’ora di giocare. Voglio il rookie dell’anno e...” #NBA75 - infoitsport : Draft NBA, Paolo Banchero scelto dagli Orlando Magic: Cole Anthony lo prende in giro. FOTO - sportli26181512 : Draft NBA, Paolo Banchero scelto dagli Orlando Magic: Cole Anthony lo prende in giro. FOTO: Il nuovo compagno di sq… - SkySportNBA : Draft NBA, Paolo Banchero scelto dagli Orlando Magic: Cole Anthony lo prende in giro. FOTO #SkyNBA #NBA -