Ardea ‘Siamo poliziotti’ | coppia di anziani rapinata da due rom

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 giugno 2022) Erano fermi in auto, stavano aspettando che la figlia uscisse dallo studio medico quando, improvvisamente, sono stati avvicinati da due giovani, probabilmente di etnia rom. E sono stati prima aggrediti, poi rapinati. Protagonisti ad, nel centro della città, in via Turno, dueche ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, hanno dovuto fare i conti con i malviventi. La dinamica della rapina ad: vittime dueGlisi trovavano in auto, davanti allo storico fontanile e lavatoio medievale. Qui stavano aspettando ieri pomeriggio che la figlia uscisse dallo studio medico quando sono stati avvicinati da due rom, che si sono spacciati per ‘. Si sono presentati così, come appartenenti alle forze dell’ordine, e hanno ‘costretto’ le due vittime, che si sono ...