Una poesia manifesto per Eccetera (Di giovedì 23 giugno 2022) RITRATTO DELLA MIA BAMBINA Umberto Saba La mia bambina con la palla in mano, con gli occhi grandi colore del cielo e dell’estiva vesticciola: «Babbo – mi disse – voglio uscire o!i con te». Ed io pensavo: Di tante parvenzeche s’ammirano al mondo, io ben so quali posso la mia bambina assomigliare.Certo alla schiuma, alla marina schiuma che sull’onde biancheggia, a quella scia ch’esce azzurra dai tetti e il vento sperde; anche alle nubi, insensibili nubiche si fanno e disfanno in chiaro cielo; e ad altre cose leggere e vaganti. (da Cose le!ere e vaganti, 1920) La schiuma biancheggia; la scia di fumo è azzurra; le nubi sono alte nel cielo chiaro. Le cose più belle, fragili e impalpabili ci riportano all’essenza delle realtà naturali che ci circondano. Con un tratto di meraviglia, che pareva smarrito, altre cose le!ere e vaganti diviene senza alcun arti!zio il manifesto ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 giugno 2022) RITRATTO DELLA MIA BAMBINA Umberto Saba La mia bambina con la palla in mano, con gli occhi grandi colore del cielo e dell’estiva vesticciola: «Babbo – mi disse – voglio uscire o!i con te». Ed io pensavo: Di tante parvenzeche s’ammirano al mondo, io ben so quali posso la mia bambina assomigliare.Certo alla schiuma, alla marina schiuma che sull’onde biancheggia, a quella scia ch’esce azzurra dai tetti e il vento sperde; anche alle nubi, insensibili nubiche si fanno e disfanno in chiaro cielo; e ad altre cose leggere e vaganti. (da Cose le!ere e vaganti, 1920) La schiuma biancheggia; la scia di fumo è azzurra; le nubi sono alte nel cielo chiaro. Le cose più belle, fragili e impalpabili ci riportano all’essenza delle realtà naturali che ci circondano. Con un tratto di meraviglia, che pareva smarrito, altre cose le!ere e vaganti diviene senza alcun arti!zio il...

Pubblicità

cappai_luca : Preferisco fare la fame che scrivere una poesia. P. S. L'unico consiglio che ho mai ascoltato da una giornalista è… - cappai_luca : Il mio segreto: mi dovessero pagare anche 1 milione di euro non scriverò mai una poesia, non mi piacciono e non le so scrivere. - fearedwitch : Quando ti senti legato ad un libro/canzone/poesia o quant'altro e dici 'cavolo questa cosa è stata fatta proprio pe… - sevenblog_it : La poesia odora di morte quando è ispirata a un fatto di cronaca nera. Il suo nome era solo Elisa Day. Da Where the… - Flavia271866851 : RT @KamasDg: ?? […]Poesia è un atteggiamento, una pratica di relazione con il mondo che consente alle cose, alle persone, agli eventi, di m… -