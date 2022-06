Tutte le società per Azione (Di giovedì 23 giugno 2022) Carlo Calenda gongola per il risultato della sua nuova creatura politica al voto comunale: «Dal 10 al 25 per cento». Un’avanzata che però appare assai più modesta, con un côté di candidati dall’effetto «usato sicuro» rispolverati per l’occasione. E che, come ricostruisce Panorama, viene generosamente alimentata dalle donazioni dell’imprenditoria. «Follow the money» suggeriva Gola profonda, che con le sue rivelazioni fece scoppiare il Watergate. Lui si riferiva al più clamoroso scandalo politico della storia, giunto al 50° anniversario. Noi, più modestamente, mutuiamo l’ammonimento per tentare di comprendere le sorti del bipolarismo italico. Seguendo dunque il vil danaro, ovvero le donazioni dei potentoni d’Italia ad Azione, si poteva intuire l’autoproclamato successone di Carlo Calenda alle ultime amministrative? I capitani d’industria avevano fiutato il vento? Oltre ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 giugno 2022) Carlo Calenda gongola per il risultato della sua nuova creatura politica al voto comunale: «Dal 10 al 25 per cento». Un’avanzata che però appare assai più modesta, con un côté di candidati dall’effetto «usato sicuro» rispolverati per l’occasione. E che, come ricostruisce Panorama, viene generosamente alimentata dalle donazioni dell’imprenditoria. «Follow the money» suggeriva Gola profonda, che con le sue rivelazioni fece scoppiare il Watergate. Lui si riferiva al più clamoroso scandalo politico della storia, giunto al 50° anniversario. Noi, più modestamente, mutuiamo l’ammonimento per tentare di comprendere le sorti del bipolarismo italico. Seguendo dunque il vil danaro, ovvero le donazioni dei potentoni d’Italia ad, si poteva intuire l’autoproclamato successone di Carlo Calenda alle ultime amministrative? I capitani d’industria avevano fiutato il vento? Oltre ...

Pubblicità

marattin : Dal 2019 al 2021 aver mandato in pensione un po’ prima 380.000 persone ci è costato circa 4 mld all’anno. Con quell… - XmasFrancesco : RT @marattin: Dal 2019 al 2021 aver mandato in pensione un po’ prima 380.000 persone ci è costato circa 4 mld all’anno. Con quella cifra si… - IschiaCarla : RT @marattin: Dal 2019 al 2021 aver mandato in pensione un po’ prima 380.000 persone ci è costato circa 4 mld all’anno. Con quella cifra si… - Andrea_8G : RT @marattin: Dal 2019 al 2021 aver mandato in pensione un po’ prima 380.000 persone ci è costato circa 4 mld all’anno. Con quella cifra si… - g_tof : RT @marattin: Dal 2019 al 2021 aver mandato in pensione un po’ prima 380.000 persone ci è costato circa 4 mld all’anno. Con quella cifra si… -