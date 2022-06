(Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo la, la ''. Un agricoltore di 43 anni di Bereguardo (Pavia) è statodai carabinieri di Pavia per aver manomesso per due volte la paratìa di un canale per ...

Pubblicità

ItaliaViva : I prossimi mesi saranno durissimi: siccità, carestia, guerra, inflazione. Sarà un periodo complicato e faccio un ap… - Greenpeace_ITA : Mentre #guerra e #siccità mettono in crisi il settore agroalimentare, è cruciale che il futuro dell’agricoltura in… - Gian_Cele : #siccità, guerra, carestia, pandemia, sono tutte conseguenza della globalizzazione totalitaria, portata avanti senz… - bettadigiulio : RT @SkyTG24: Siccità, guerra dell'acqua nel Pavese: denunciato un ladro - Kapparar1 : RT @SkyTG24: Siccità, guerra dell'acqua nel Pavese: denunciato un ladro -

Dopo la, la 'dell'acqua'. Un agricoltore di 43 anni di Bereguardo (Pavia) è stato denunciato dai carabinieri di Pavia per aver manomesso per due volte la paratìa di un canale per garantite una ...... con unain corso, solo in Italia poteva succedere". Ha aggiunto Salvini: "Non metto il ... Per esempio, ha detto, ci sono da prendere misure urgenti per aiutare i settori colpiti dallae "...