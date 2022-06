“SEMBRA CHE FARÒ A PEZZI…” | SELVAGGIA LUCARELLI E IL GIALLO BALLANDO CON LE STELLE

(Di giovedì 23 giugno 2022)commenta il caos mediatico che si è creato sul suo futuro acon le. Addio, arrivederci o nulla di tutto questo, ovvero rimane nello show di Milly Carlucci? La popolare giornalista, dal 2016 anche giudice televisiva, risponde nel suo stile. Commentando la foto scelta da Tvblog che la ritrae ieratica e sull’atto di fulminare con il solo sguardo il vip danzante di turno,replica così, non diradando le nubi che avvolgono il mistero sul futuro della giuria dicon lema strappando un sorriso. Dalla foto sceltachea pezzi con una motosega chiunque eventualmente prenderà il mio posto. Sui social non sono sfuggiti alcuni mi piace che...

Pubblicità

ignaziocorrao : Percepisco del terrore tra le righe dei giornali che parlano di #razionamento dell’acqua nelle regioni del nord. S… - CarloCalenda : @Open_gol Veramente quando erano forti e potenti c’hai fatto un Governo insieme. Peraltro sdoganando Conte che il P… - borghi_claudio : Posto che a Lucca il simbolo Casapound non c'è e che Pardini sta raccogliendo adesioni ovunque, mi sembra un motivo… - lolsgirl2 : @n_everwalkalone ma solo io penso che sarà migliore di quella originale? ho visto il trailer e sembra stupenda - piras2017 : RT @La_manina__: Lavatrici, airpods, galline, grano, acciaio e adesso anche i pannelli solari. Più che 'grande potenza', l'esercito russo s… -

la Repubblica

Positivo e più reattivo il BTP 2051ha appena superato i 65 epuntare a quota 75.Recentemente Nexo ha annunciatoaiuterà gli exchange in difficoltà acquistando i loro asset digitali . Changpeng CZ Zhao , invece,essere contrario a questa decisione. Secondo il CEO di Binance i progetti crittografici '... Maturità, Parisi: "Non mi sembra che i politici abbiano ascoltato il mio discorso. Spero di più negli studenti" Per il suo ritorno sulle passerelle parigine il designer giapponese mixa spirito adventure e immagini di opere di Andy Warhol, Roy Lichtenstein, ...Tanto mercato in entrata per l'Inter, ma l'attenzione dovrà inevitabilmente essere rivolta anche alle uscite. La necessità di chiudere questa sessione con ...