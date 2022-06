Scioperi e cancellazioni selvagge Caos voli low cost | vacanze a rischio Cosa succede

(Di giovedì 23 giugno 2022) Passeggeri di un volo aereo L'estate della ripartenza del turismo è iniziata con il piede sbagliato e rischia di trasformarsi in un incubo per migliaia di vacanzieri . Portavoce del disagio dei ...

Alleche si verificano per carenza di personale si sovrappongono le vertenze in atto . "Siamo preoccupatissimi per glidi sabato perché le compagnie aeree interessate dall'...... ha affermato oggi il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma, interpellato sui possibili disagi legati a. 'Gli interventi del Governo, che ha garantito la cassa integrazione ...E’ l’ennesima aggressione ai dipendenti dell’azienda dei treni. L'agitazione potrà causare ripercussioni, limitazioni, cancellazioni e ritardi ...Ecco le date e i dettagli dello sciopero indetto dai dipendenti EasyJet per 9 giorni a luglio che riguarderà 3 aeroporti spagnoli.