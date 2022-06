Salernitana, contatti avviati per Ricardo Mangas (Di giovedì 23 giugno 2022) Il nuovo direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis è attivissimo sul mercato: con la Roma sta lavorando per Calafiori, in... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) Il nuovo direttore sportivo dellaMorgan De Sanctis è attivissimo sul mercato: con la Roma sta lavorando per Calafiori, in...

Pubblicità

Sal_FuoriSede : ?? | Contatti avviati per #Thorsby , il centrocampista è ricercaro anche dal #Napoli e dall' #Hoffenheim . >Fonte:… - SampNews24 : Calciomercato Sampdoria: la Salernitana piomba su Thorsby. Le ultime - AntonioAltieri5 : RT @TheoCells: #Monza scatenato: trattativa ben avviata con la #Roma per #Villar, contatti con il #RealMadrid per #BorjaMayoral. Capitolo #… - TheoCells : #Monza scatenato: trattativa ben avviata con la #Roma per #Villar, contatti con il #RealMadrid per #BorjaMayoral. C… - zazoomblog : Salernitana contatti continui con De Luca per l’attacco. Ultime - #Salernitana #contatti #continui -