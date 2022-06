Riciclo Bottle to Bottle, "raccolta selettiva Pet fattore chiave" (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - La raccolta selettiva delle bottiglie in Pet fattore vincente per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva Sup-Single Use Plastics. Questi i temi al centro dell'intervento di Coripet, consorzio volontario senza fini di lucro tra produttori, converter e riciclatori di bottiglie in Pet, all'evento nazionale Missione Italia - Pnrr Comuni&Città, organizzato dall'Anci a Roma. La direttiva europea Sup definisce un nuovo modello e lo fa partendo dalle bottiglie in Pet, che a partire dal 2025 dovranno contenere almeno il 25% di Pet riciclato, quota che salirà al 30% entro il 2030. Per raggiungere questi numeri, la direttiva stessa alza l'asticella in materia di raccolta differenziata per il riciclaggio, che deve raggiungere il 77% entro il 2025 e il 90% entro il 2029. “In questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Ladelle bottiglie in Petvincente per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva Sup-Single Use Plastics. Questi i temi al centro dell'intervento di Coripet, consorzio volontario senza fini di lucro tra produttori, converter e riciclatori di bottiglie in Pet, all'evento nazionale Missione Italia - Pnrr Comuni&Città, organizzato dall'Anci a Roma. La direttiva europea Sup definisce un nuovo modello e lo fa partendo dalle bottiglie in Pet, che a partire dal 2025 dovranno contenere almeno il 25% di Pet riciclato, quota che salirà al 30% entro il 2030. Per raggiungere questi numeri, la direttiva stessa alza l'asticella in materia didifferenziata per il riciclaggio, che deve raggiungere il 77% entro il 2025 e il 90% entro il 2029. “In questo ...

