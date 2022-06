Quentin Tarantino: "Dirigere Brad Pitt è come guardare un film già pronto, lui è di un'altra pasta" (Di giovedì 23 giugno 2022) Quentin Tarantino ha solo lodi per la sua star Brad Pitt, che paragona ai grandi divi del passato, spiegando che dirigerlo è come guardare un film già pronto. Nel giorno in cui Brad Pitt annuncia di stare pensando al suo ritiro dalle scene, Quentin Tarantino loda la star rivelando che dirigerlo è "come guardare un film" visto il suo talento innato. Quentin Tarantino ha diretto Brad Pitt due volte: in Bastardi senza gloria e nel recente C'era una volta a... Hollywood. Il regista ha lodato il talento del divo spiegando a GQ che lavorare con lui "è come ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022)ha solo lodi per la sua star, che paragona ai grandi divi del passato, spiegando che dirigerlo èungià. Nel giorno in cuiannuncia di stare pensando al suo ritiro dalle scene,loda la star rivelando che dirigerlo è "un" visto il suo talento innato.ha direttodue volte: in Bastardi senza gloria e nel recente C'era una volta a... Hollywood. Il regista ha lodato il talento del divo spiegando a GQ che lavorare con lui "è...

Pubblicità

elmodiscipioo : @Rox_theFox_ sul miglior joker sono gusti ma su una cosa siamo tutti d'accordo che non esistono film pessimi di quentin tarantino - laLucia82 : RT @Rox_theFox_: Quelli che pensano che il miglior Joker non sia stato Jack Nicholson sono gli stessi che pensano che Pulp Fiction non sia… - GliStessiChe : RT @Rox_theFox_: Quelli che pensano che il miglior Joker non sia stato Jack Nicholson sono gli stessi che pensano che Pulp Fiction non sia… - Rox_theFox_ : Quelli che pensano che il miglior Joker non sia stato Jack Nicholson sono gli stessi che pensano che Pulp Fiction n… -