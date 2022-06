Monza-Inter, Galliani arriva nella sede nerazzurra: asse bollente (Di giovedì 23 giugno 2022) Un vero via vai nella sede dell’Inter in questa fase di calciomercato estivo: Adriano Galliani scalda l’asse tra i nerazzurri e il Monza Che il Monza sogni in grande ormai… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 23 giugno 2022) Un vero via vaidell’in questa fase di calciomercato estivo: Adrianoscalda l’tra i nerazzurri e ilChe ilsogni in grande ormai… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

