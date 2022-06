Milan, l’affare Dybala può decollare: c’è solo il problema ingaggio (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Milan: la pista Inter per Dybala si sarebbe affievolita e così i rossoneri sarebbero pronti a farsi nuovamente sotto per la Joya Secondo La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala ha voglia di Inter ma ora ha anche molta fretta. La Joya ha un patto con Marotta, ma il ciclone Lukaku e le frizioni tra il club e Antun lo hanno indebolito. La Joya vuole cominciare subito ad allenarsi con la sua nuova squadra per iniziare la stagione al pari dei compagni. L’Inter da parte sua deve cedere almeno due tra Dzeko, Sanchez e Correa. I nerazzurri restano la prima scelta dell’argentino ma il Milan tra le piste alternative è la più affascinante. Tra l’altro il Diavolo cerca proprio un giocatore di quella qualità sulla trequarti. I rossoneri hanno parlato con gli agenti di Dybala tre mesi fa, quando ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato: la pista Inter persi sarebbe affievolita e così i rossoneri sarebbero pronti a farsi nuovamente sotto per la Joya Secondo La Gazzetta dello Sport, Pauloha voglia di Inter ma ora ha anche molta fretta. La Joya ha un patto con Marotta, ma il ciclone Lukaku e le frizioni tra il club e Antun lo hanno indebolito. La Joya vuole cominciare subito ad allenarsi con la sua nuova squadra per iniziare la stagione al pari dei compagni. L’Inter da parte sua deve cedere almeno due tra Dzeko, Sanchez e Correa. I nerazzurri restano la prima scelta dell’argentino ma iltra le piste alternative è la più affascinante. Tra l’altro il Diavolo cerca proprio un giocatore di quella qualità sulla trequarti. I rossoneri hanno parlato con gli agenti ditre mesi fa, quando ...

