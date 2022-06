Medvedev attacca ancora l’Italia e l’Europa: “Leader politici di basso livello, Draghi non è Berlusconi” (Di giovedì 23 giugno 2022) Medvedev attacca ancora l’Italia e l’Europa: l’ex premier russo ha denunciato la decadenza della classe politica europea e ha messo in evidenza le differenze che allontanano la figura dell’attuale presidente del Consiglio italiano Mario Draghi da quella di Silvio Berlusconi. Medvedev attacca ancora l’Italia e l’Europa: “Draghi non è Berlusconi, politici UE decaduti” Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ed ex premier, Dmitri Medvedev, ha nuovamente attaccato l’Italia e l’Europa condividendo un messaggio sul suo account Telegram. In ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022): l’ex premier russo ha denunciato la decadenza della classe politica europea e ha messo in evidenza le differenze che allontanano la figura dell’attuale presidente del Consiglio italiano Marioda quella di Silvio: “non èUE decaduti” Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ed ex premier, Dmitri, ha nuovamentetocondividendo un messaggio sul suo account Telegram. In ...

