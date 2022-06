Lazio, nuovo rilancio per Carnesecchi: l’Atalanta non abbassa le pretese (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti insistono per Carnesecchi, ma l’Atalanta non abbassa le pretese economiche È di tre milioni di euro la distanza tra la Lazio e l’Atalanta per Marco Carnesecchi. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Lotito avrebbe rilanciato l’iniziale offerta da 12 milioni complessivi mettendone sul piatto 15 (13 più 2 di bonus). l’Atalanta al momento ancora non abbassa le pretese e continua a chiederne 18, comprensivi di bonus. La sensazione è che a 16 si possa chiudere con soddisfazione per tutte le parti in causa. Carnesecchi intanto continua a spingere proprio per ottenere il via libera dalla Dea: il suo sogno è quello di essere presente ad ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato: i biancocelesti insistono per, manonleeconomiche È di tre milioni di euro la distanza tra laper Marco. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Lotito avrebbe rilanciato l’iniziale offerta da 12 milioni complessivi mettendone sul piatto 15 (13 più 2 di bonus).al momento ancora nonlee continua a chiederne 18, comprensivi di bonus. La sensazione è che a 16 si possa chiudere con soddisfazione per tutte le parti in causa.intanto continua a spingere proprio per ottenere il via libera dalla Dea: il suo sogno è quello di essere presente ad ...

Pubblicità

LazioChannel : Calciomercato Lazio, Caputo sarà il nuovo vice Immobile, trovato l'accordo #calciomercatolazio #Caputo #Immobile - FILOTICOA : RT @GreenItalia1: Ieri sera eravamo in tante e tanti con @martabonafoni per dare il via ad un nuovo ritmo per la regione #Lazio perché vogl… - LazioChannel : Lazio, si va verso la rivoluzione nuovo Ds, Fabiani pronto ad affiancare Tare #DeMartino #Fabiani #Lazio #peruzzi - InsiderGoldrake : @Gia37428511 @outsider_Lazio @spideylazio È un nuovo tipo di Insider..? - beaglelaziale : Che poi io sta cosa non l’ho capita, cioè detta così sembra che avendo portato l’indice a 0.6 con l’immissione di l… -