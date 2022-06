"In un Paese normale il Colle scioglierebbe le Camere Governo finito, il potere va avanti per gestire le nomine" (Di giovedì 23 giugno 2022) "I 5 Stelle finiranno in una macedonia: tutti i partiti che si sfaldano così finiscono male" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 giugno 2022) "I 5 Stelle finiranno in una macedonia: tutti i partiti che si sfaldano così finiscono male" Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

TgLa7 : A @OmnibusLa7 @CarloCalenda su #DiMaio: 'Ha chiesto uscita dall'euro, ha avvelenato il dibattito, ha chiesto di met… - gennaromigliore : Assolto. Pierluigi #Boschi è stato assolto anche dall’ultima accusa su #BancaEtruria. Una vicenda indegna di un Pae… - KingEric7_ : @casarinale58 @Inter In un paese normale li avrebbero portati lo stesso, ma siamo in Italia e loro sono impuniti da sempre… - LuigiIvanV : ????, tanto a quei vaccini hanno già cambiato la data di scadenza, che in un paese normale sarebbe da arresto immedia… - PresidioItalico : @Bradwave @Eposs1 @dt_della_mancha @terapia_d_urto @smenichini @claudiovelardi Quindi per lei e' normale in un paes… -