Il russo Medvedev: «Europa, come sei caduta in basso». E sull'Italia: «Draghi non è Berlusconi» (Di giovedì 23 giugno 2022) Il livello dei politici occidentali è «caduto in basso» e «l'ho visto con i miei occhi negli ultimi 20 anni». Parole che avvolgono la nuova provocazione del vicepresidente russo Dmitri Medvedev, che in un nuovo messaggio su Telegram torna a scagliarsi contro l'Ue e, soprattutto, i suoi esponenti. In Europa, sostiene, «non c'è nemmeno traccia di personaggi politici del livello di Helmut Kohl, Jacques Chirac o Margaret Thatcher». Così come «è chiaro a tutti che Mario Draghi non è Silvio Berlusconi, e Olaf Scholz non è Angela Merkel». Il tutto, ovviamente, detto «senza offesa per nessuno». Secondo l'ex-premier ed ex-presidente russo, i grandi leader del passato, che «non sono mai stati russofobi», sono stati sostituiti da una nuova ...

