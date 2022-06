Il fatturato delle imprese manifatturiere distrettuali è aumentato del 25% nel 2021 (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo un calo fisiologico dovuto alla pandemia Il fatturato delle imprese manifatturiere distrettuali ha registrato un rimbalzo del +25,2%: il 4,3% in più rispetto al 2019. Un contributo importante è venuto dalle esportazioni che nel 2021 hanno sfiorato i 133 miliardi di euro, toccando un nuovo record storico. Solo il sistema moda non ha ancora pienamente recuperato quanto perso nel corso del 2020. Sono questi i dati che emergono dalla quattordicesima edizione del Rapporto Economia e Finanza dei Distretti Industriali di Intesa Sanpaolo. Il presidente del Consiglio di Amministrazione Gian Maria Gros-Pietro, il chief economist Gregorio De Felice e il responsabile della ricerca Industry & Banking Fabrizio Guelpa hanno presentato il rapporto che mostra la difficoltà per le ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo un calo fisiologico dovuto alla pandemia Ilha registrato un rimbalzo del +25,2%: il 4,3% in più rispetto al 2019. Un contributo importante è venuto dalle esportazioni che nelhanno sfiorato i 133 miliardi di euro, toccando un nuovo record storico. Solo il sistema moda non ha ancora pienamente recuperato quanto perso nel corso del 2020. Sono questi i dati che emergono dalla quattordicesima edizione del Rapporto Economia e Finanza dei Distretti Industriali di Intesa Sanpaolo. Il presidente del Consiglio di Amministrazione Gian Maria Gros-Pietro, il chief economist Gregorio De Felice e il responsabile della ricerca Industry & Banking Fabrizio Guelpa hanno presentato il rapporto che mostra la difficoltà per le ...

