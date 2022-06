Pubblicità

Al Pacino sembra non avere dubbi: tra le giovani leve del cinema, l'attore vedrebbe bene come suo erede Timothée Chalamet. Al Pacino ne ha parlato a proposito del celebre film 'Heat', che aveva interpretato con Robert De Niro. La pellicola diretta da Michael Mann narrava la storia del bandito Neil (De Niro) e del poliziotto ... Michael Mann, il regista del film cult ha annunciato l'imminente pubblicazione di un romanzo, Heat 2, di cui è possibile ci sia anche un adattamento ... Heat 2: Al Pacino scommette su Timothée Chalamet Michael Mann, il regista del film cult ha annunciato l'imminente pubblicazione di un romanzo, Heat 2, di cui è possibile ci sia anche un adattamento cinematografico ...